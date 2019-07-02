В Башкирии женщина зарезала своего мужа со второго раза

Вечером 29 июня после застолья в честь получения диплома своей дочерью, между родителями завязалась ссора из-за того, что 58-летняя жена отказывалась дать супругу деньги на алкоголь. Ссора переросла в драку, в ходе которой женщина ударила мужа кухонным ножом в грудь, после чего мужчина попытался скрыться от жены и убежал к соседям, которые вызвали скорую помощь. Однако, несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался в больнице. Обвиняемая в содеянном созналась.