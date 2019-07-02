В Башкирии спящего на берегу мужчину насмерть задавил автомобиль

Пьяный местный житель заснул на берегу реки Ашкадар. Спящего мужчину переехал автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился 50-летний водитель.

43-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью и скончался на месте. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.