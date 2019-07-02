В Башкирии спящего на берегу мужчину насмерть задавил автомобиль
2 июля, 16:45ПроисшествияЗлата ЗуковичФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Федоровском районе неподалеку от деревни Ишмухаметово произошел несчастный случай, сообщают «Вести-Башкортостан».
Пьяный местный житель заснул на берегу реки Ашкадар. Спящего мужчину переехал автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился 50-летний водитель.
43-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью и скончался на месте. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей