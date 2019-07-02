25 июня в Афинах в отеле Hellinis нашли тело 30-летней уфимки Альмиры Захаровой. Женщина умерла от инсульта, о чем стало известно лишь спустя три дня после смерти.

— Мы связались с похоронным бюро в Греции, которое занимается такими случаями. Стартовая сумма 4000€! Это только чтоб привезти ее в Уфу. Потом нужна помощь с похоронами и много других трат. Для её мамы это не подъёмная сумма и мы просим всех кто знал и помнит Алечку, помочь чем сможете! — написала подруга погибшей Альмиры.