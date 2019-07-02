Уфимка скончалась от инсульта в отеле Греции — нужна помощь
2 июля, 11:08ПроисшествияЗлата ЗуковичФото: vk.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Об этом рассказали друзья погибшей.
25 июня в Афинах в отеле Hellinis нашли тело 30-летней уфимки Альмиры Захаровой. Женщина умерла от инсульта, о чем стало известно лишь спустя три дня после смерти.
Полиция Греции сразу не связалась с консульством. Никто не вышел на связь с родителями или родственниками сразу.
— Мы связались с похоронным бюро в Греции, которое занимается такими случаями. Стартовая сумма 4000€! Это только чтоб привезти ее в Уфу. Потом нужна помощь с похоронами и много других трат. Для её мамы это не подъёмная сумма и мы просим всех кто знал и помнит Алечку, помочь чем сможете! — написала подруга погибшей Альмиры.
Подробнее узнать о помощи можно, обратившись в группу «ВКонтакте» .
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей