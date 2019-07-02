Минобороны: Очаг возгорания был ликвидирован экипажем.14 подводников погибли

«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», — отмечается в сообщении ТАСС.

Это не первый случай гибели моряков во время пожара на судне. Напомним, что в январе Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил гибель также 14 моряков при пожаре на судах в Черном море.