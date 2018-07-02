В Уфе спасатели за сутки выловили из воды 8 тонущих граждан
Сегодня, 12:24ПроисшествияРустэм Башкирцев
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И еще одну уфимку выловили из воды очевидцы.
1 июля в зоне отдыха «Солнечный» отдыхало около полутора тысяч человек и около трехсот были в воде, при этом спасатели вытащили из воды шесть тонущих человек, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы.
На пляже «Карьерный» спасли 12-летнюю девочку, а на необорудованном пляже Уфимки спасли 39-летнего мужчину.
В тот же день от рыбака поступила информация о тонущей женщине на Уфимке в районе улицы Академика Королева. Ее успели выловить очевидцы еще до приезда спасателей. Медицинская помощь женщине не понадобилась, сын увел ее домой.
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