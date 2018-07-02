В Уфе спасатели за сутки выловили из воды 8 тонущих граждан

1 июля в зоне отдыха «Солнечный» отдыхало около полутора тысяч человек и около трехсот были в воде, при этом спасатели вытащили из воды шесть тонущих человек, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы.

На пляже «Карьерный» спасли 12-летнюю девочку, а на необорудованном пляже Уфимки спасли 39-летнего мужчину.