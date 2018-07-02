В Уфе обнаружили тело 9-летнего утонувшего мальчика

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Ребенок пропал 30 июня.
В озере Теплом нашли тело 9-летнего мальчика в ходе поисково-водолазных работ, который пропал 30 июня, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы.
Напомним, мальчик пошел купаться на необорудованный пляж со своим страшим братом. Когда они вышли на берег, ребенок еще оставался в воде. Через некоторое время компания обнаружила, что ребенка нет, а его вещи остались на берегу.
Медиакорсеть приносит соболезнования родным и близким погибшего.
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