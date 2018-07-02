В семи районах Башкирии повышен уровень пожарной опасности

Четвертый класс пожароопасности прогнозируется в семи районах Башкирии: Баймакском, Бакалинском, Белебеевском, Зилаирском, Куюргазинском, Туймазинском, Федоровском районах. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по РБ.

Всего с начала пожароопасного периода 2018 года на территории Башкирии было отмечено 98 очагов природных пожаров, в прошлом году в этот период было только 25 очагов. Пострадало 754,31 га, в двое больше, чем в прошлом году.