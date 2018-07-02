В Башкирии разбился насмерть малыш, выпавший из окна

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Ребенок упал из окна с девятого этажа.
Двухлетний ребенок погиб в результате падения из окна 9 этажа в городе Октябрьский. Об этом сообщил новостной портал «Туймазы1».
Несчастье произошло накануне, 1 июля, примерно в 20.00.
По предварительным данным, взрослые ненадолго оставили малыша без присмотра. Этого времени хватило, чтобы он забрался на подоконник и выпал из открытого окна. Травмы, полученные в результате падения, оказались несовместимы с жизнью, ребенок погиб на месте.
Полиция уточняет обстоятельства гибели малыша.
Напомним, ранее похожие случаи в этом году в Башкирии уже происходили. Но тогда дети, упавшие с пятого этажа, остались живы.
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