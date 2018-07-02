В Башкирии разбился насмерть малыш, выпавший из окна

Двухлетний ребенок погиб в результате падения из окна 9 этажа в городе Октябрьский. Об этом сообщил новостной портал «Туймазы1».

Несчастье произошло накануне, 1 июля, примерно в 20.00.

По предварительным данным, взрослые ненадолго оставили малыша без присмотра. Этого времени хватило, чтобы он забрался на подоконник и выпал из открытого окна. Травмы, полученные в результате падения, оказались несовместимы с жизнью, ребенок погиб на месте.

Полиция уточняет обстоятельства гибели малыша.