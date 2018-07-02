Бывшему руководителю из башкирского УФСИН дали пять лет за убийство

Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор, вынесенный в мааре текущего года Иглинским межрайонным судом в отношении бывшего начальника ФКУ Уголовно-исполнительная инспекция регионального УФСИН Владимира Шумило. Мужчина был осужден на пять лет заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Напомним, жертвой подсудимого год назад, в июне 2017 года, стал его 67-летний знакомый. Несчастье произошло на пасеке в поселке Верный. Шумило зашел в гости к соседу, затем во время застолья между ними возникла ссора, в ходе которой Шумило нанес собутыльнику 16 ударов по разным частям тела. Потерпевший, получивший травмы головы и переломы ребер, в итоге скончался. Оставив раненого одного, Шумило ушел.

На следующее утро он вернулся в дом соседа за забытым телефоном и нашел его мертвым. После этого и позвонил родственникам убитого. Уже в ходе следствия Шумило уволился с работы.