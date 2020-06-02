В Екатеринбурге при задержании погиб мужчина

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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась в СК РФ по Екатеринбургу после того, как во время задержания сотрудниками Росгвардии скончался мужчина.
Как сообщает газета “Известия”, омбудсмен требует ответа, возбуждено ли уголовное дело, а также просит предоставить оценки действиям полицейский.
Ранее сообщалось, что при задержании правоохранителями в Екатеринбурге погиб мужчина. По словам источников, он оказывал сопротивление.
Погибшего задержали за кражу в магазине. СОБР прибыли в квартиру подозреваемого после того, как тот отказался их впускать. К нему был применен перцовый баллончик.
В региональное управление Росгвардии также был направлен официальный запрос.
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