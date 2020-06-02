В Башкирии задержан педофил, надругавшийся над 10-летней девочкой
Сегодня, 17:32ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Следком возбудил уголовное дело против 42-летнего мужчины, подозреваемого в педофилии.
Сегодня, 2 июня, стало известно, что Туймазинский межрайонный следственный отдел следкома возбудил уголовное дело против 42-летнего местного жителя, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении ребенка.
Как следует из материалов дела, преступление было совершено 31 мая возле продуктового магазина в Туймазах. Подозреваемый надругался над 10-летней девочкой, которая позднее призналась в происшедшем маме.
Женщина обратилась в полицию, затем делом занялся следком, который смог оперативно установить личность извращенца и задержать его по «горячим» следам. Мужчине уже предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении его под стражу. Следствие продолжается.
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