В Башкирии водитель на полной скорости сбил двух пешеходов
Сегодня, 12:33ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: МВД по Башкирии, ГИБДД по Башкирии
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О жутком ДТП в Мелеузовском районе сообщили в ГИБДД по Башкирии.
По информации пресс-службы ведомства, авария произошла в первом часу минувшей ночи на 177 километре автодороги Уфа-Оренбург.
Сообщается, что 23-летний местный житель за рулем «Лада-2114» наехал на припаркованный автомобиль у обочины и сбил сразу двух пешеходов. Предварительно в качестве причины называется, что он не справился с управлением.
В результате ДТП оба пешехода пострадали и были госпитализированы. Начато разбирательство. В ГИБДД выясняют точные причины.
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