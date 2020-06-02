В Башкирии нашли убийцу женщины, который 15 лет назад избил ее и бросил умирать

Следователям для установления подозреваемого понадобилось 15 лет назад. Тело убитой обнаружили с признаками насильственной смерти в ее собственной квартире в Калининском районе Уфы. Причастность уроженца Уфы удалось установить в 2020 году.

Предварительно известно, что в конце августа между подозреваемым, который был пьян, и его жертвой завязалась ссора. Во время конфликта мужчина вышел из под контроля и начал избивать женщину, а потом бросил ее в квартире. Уже в сентябре он узнал, что она скончалась спустя некоторое время, а после сбежал в Узбекистан, где скрывался все эти годы.