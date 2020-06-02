В Башкирии нашли убийцу женщины, который 15 лет назад избил ее и бросил умирать
Следком Башкирии сообщил, что подозреваемым в убийстве оказался ее 48-летний приятель.
Следователям для установления подозреваемого понадобилось 15 лет назад. Тело убитой обнаружили с признаками насильственной смерти в ее собственной квартире в Калининском районе Уфы. Причастность уроженца Уфы удалось установить в 2020 году.
Предварительно известно, что в конце августа между подозреваемым, который был пьян, и его жертвой завязалась ссора. Во время конфликта мужчина вышел из под контроля и начал избивать женщину, а потом бросил ее в квартире. Уже в сентябре он узнал, что она скончалась спустя некоторое время, а после сбежал в Узбекистан, где скрывался все эти годы.
В настоящий момент его уже задержали и поместили под стражу на время следствия. В отношении пытавшегося избежать наказание в течение 15 лет возбудили уголовное дело по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).