Девушку-фотографа из Башкирии похоронят в Эмиратах из-за отказа властей
Родственники погибшей девушки из Башкирии приняли решение о погребении ее тела на чужбине.
Семья погибшей в Арабских Эмиратах девушки-фотографа из Башкирии Юлии Хабибуллиной, которая 15 мая во время съемки сорвалась со скалы, приняла решение точно похоронить её на чужбине.
Возвращение тела Юлии на родину невозможно из-за отказа властей Эмиратов, запрещающих выдачу тела в связи с отсутствием ряда необходимых экспертиз. График работы госорганов в Эмиратах был изменен в связи со священным месяцем Рамадан, а также возникли сложности в рамках расследования прокуратуры по факту гибели девушки.
Можно было бы кремировать тело погибшей и оставить на родину прах, но ее семья не хочет делать этого, так как по мусульманским обычаям кремация недопустима. Такие пояснения министерство иностранных дел России дало близким Юлии. Об этом сообщила ее подруга Альфия в соцсети.