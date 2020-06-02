Девушку-фотографа из Башкирии похоронят в Эмиратах из-за отказа властей

Семья погибшей в Арабских Эмиратах девушки-фотографа из Башкирии Юлии Хабибуллиной, которая 15 мая во время съемки сорвалась со скалы, приняла решение точно похоронить её на чужбине.

Возвращение тела Юлии на родину невозможно из-за отказа властей Эмиратов, запрещающих выдачу тела в связи с отсутствием ряда необходимых экспертиз. График работы госорганов в Эмиратах был изменен в связи со священным месяцем Рамадан, а также возникли сложности в рамках расследования прокуратуры по факту гибели девушки.