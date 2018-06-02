Жительницам Башкирии грозит 5 лет тюрьмы за 2 килограмма шоколада
Сегодня, 16:04ПроисшествияМарат ГареевФото: pixabay.com
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Сладости они продали случайным прохожим.
Странная кража произошла в Белорецке. Две женщины украли из местного супермаркета 27 плиток шоколада. Это примерно около двух килограммов. При этом для себя они оставили только одну, которую тут же в магазине и съели. Остальные продали случайным прохожим. Об этом сообщает республиканское МВД.
Не известно, почему женщины решили, что шоколад – ходовой товар, который случайные люди на улице у них непременно купят. В любом случае их странный расчет оказался верен. Тем не менее, женщинам грозит достаточно серьезное наказание – вплоть до 5 лет лишения свободы.
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