Жительницам Башкирии грозит 5 лет тюрьмы за 2 килограмма шоколада

Странная кража произошла в Белорецке. Две женщины украли из местного супермаркета 27 плиток шоколада. Это примерно около двух килограммов. При этом для себя они оставили только одну, которую тут же в магазине и съели. Остальные продали случайным прохожим. Об этом сообщает республиканское МВД.