Из Австрии экстрадировали уфимца, обвиняемого в мошенничестве
Сегодня, 10:10ПроисшествияМарат ГареевФото: kredits-info.ru
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По версии следствия, мужчина похитил 50 миллионов рублей.
В 2016 году предприимчивый делец из Уфы предложил сельскохозяйственному предприятию в Башкирии помочь в приобретении техники по привлекательным ценам. Заключил контракт, который выполнять, по версии следствия, не планировал и получил аванс в размере 50 миллионов рублей, с которым и скрылся за границей. Об этом сообщает МВД по России.
По запросу МВД по Башкирии в 2017 году 32-летнего мужчину объявили в международный розыск, который увенчался успехом. Сотрудники российского бюро Интерпола и ФСИН России препроводили беглеца на родину.
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