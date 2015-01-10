В Уфе задержали налетчика с пистолетом

Он орудовал в Сипайлово.

На днях кафе и продуктовый магазин в уфимском микрорайоне Сипайлово подверглись разбойному нападению преступника с пистолетом в руках. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №8 установили личность злоумышленника сразу, но задержать его удалось через несколько дней. Об этом сообщили в МВД по Башкирии.

Сначала молодой человек напал на ларек с шаурмой на улице Гагарина. Но большими деньгами там ему разжиться не удалось, он взял только 500 рублей. На следующий день он решил ограбить круглосуточный магазин. Но тут ему сразу не повезло, продавщица при его виде тут же нажала тревожную кнопку, и злоумышленник сбежал с пустыми руками.