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В Салаватском районе Башкирии ураган снес крышу студенческого общежития
Сюжеты:
Власть без цензурыБолеем за нашихАнтикоррупция
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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В Салаватском районе Башкирии ураган снес крышу студенческого общежития
Сегодня, 16:32ПроисшествияНаталья КузнецоваФото: tv-rb.ru
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