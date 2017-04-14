В Салаватском районе Башкирии ураган снес крышу студенческого общежития
Сегодня, 16:32ПроисшествияНаталья КузнецоваФото: tv-rb.ru
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Это произошло сегодня, 2 июня.
Под сильный ветер попало общежитие филиала Дуванского многопрофильного колледжа в селе Малояз. Сегодня, 2 июня, ураганный ветер снёс кровлю здания. О происшествии сообщил телеканал БСТ.
В сообщении уточняется, что в момент инцидента людей поблизости не было. Никто не погиб и не пострадал.
Напомним, сегодня, 2 июня в республике объявлено штормовое предупреждение. Ожидается ливни, град и шквалистое усиление ветра.
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