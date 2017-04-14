В Салаватском районе Башкирии ураган снес крышу студенческого общежития

Это произошло сегодня, 2 июня.

Под сильный ветер попало общежитие филиала Дуванского многопрофильного колледжа в селе Малояз. Сегодня, 2 июня, ураганный ветер снёс кровлю здания. О происшествии сообщил телеканал БСТ .

В сообщении уточняется, что в момент инцидента людей поблизости не было. Никто не погиб и не пострадал.