В Башкирии ветер оборвал провода ЛЭП

Без электричества осталась одна деревня.

Вчера, 1 июня, около восьми часов вечера в Миякинском районе Башкирии из-за шквалистого ветра были оборваны провода ЛЭП общей протяженностью 200 метров.

- Без электроснабжения остался один населенный пункт Енебей-Урсаево, - сообщили в пресс-службе МЧС. -Пострадавших нет.

Для ликвидации последствий и аварийно-восстановительных работ на место происшествия выехали техника и четыре десятка спасателей. Уже за полночь работы были завершены.