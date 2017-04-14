В Башкирии объявили штормовое предупреждение: ливни, град и сильный ветер

МЧС разослало официальную информацию.

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение, следует из данных МЧС по региону.

- Во второй половине дня и вечером 2 июня, в первой половине ночи 3 июня местами по республике ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, крупный град, грозы, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с, - следует из сообщения МЧС.

В период сильного ветра следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах.

Обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Уберите вещи с балконов и подоконников, плотно закройте окна и двери. Находится возле окон опасно!

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

В сельском доме необходимо закрепить или занесите в помещение предметы со двора, погасите огонь в печи.

На улице избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах! Пешеходы будьте аккуратны на улице и при переходе проезжей части дорог. Водителям просьба снизить скоростной режим.

Напомним, что вчера из-за сильного ветра без света остались 40 населенных пунктов в четырех регионах ПФО.

В Башкирии аварийные отключения энергоснабжения, кроме того, произошли в четырех социально значимых объектах, в том числе в детском саду и доме культуры. Больше всего жилых домов осталось без света в Нижегородской области - 1,88 тысячи.

По информации источника Медиакорсети, также без света в Башкирии оставалась одна школа и нефтегазодобывающее предприятие.