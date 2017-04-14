В Башкирии из-за сильного ветра были аварийные отключения света

Вчера из-за сильного ветра без света остались 40 населенных пунктов в четырех регионах ПФО.

Сорок населенных пунктов, в которых проживают почти 6 тысяч человек, накануне остались без энергоснабжения в четырех регионах Приволжского федерального округа (ПФО) в результате сильного ветра, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба МЧС.

- Порывами ветра до 18 метров в секунду было нарушено энергоснабжение в восьми районах Татарстана, Башкирии, Самарской, Нижегородской областей. Всего без света в 40 населенных пунктах остались 2,1 тысячи жилых домов, в которых проживают свыше 5,9 тысячи человек, - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате воздействия стихии повреждены крыши 49 жилых домов и одной школы. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Как уточнили РИА Новости в МЧС России, в Башкирии аварийные отключения энергоснабжения, кроме того, произошли в четырех социально значимых объектах, в том числе в детском саду и доме культуры. Больше всего жилых домов осталось без света в Нижегородской области - 1,88 тысячи.

По информации источника Медиакорсети, также без света в Башкирии оставалась одна школа и нефтегазодобывающее предприятие.

Органы управления и силы главков МЧС по Татарстану, Башкирии, Нижегородской и Самарской областям продолжают функционировать в режиме повышенной готовности

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