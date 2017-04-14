Смерть Яны Перчаткиной: задержанный признался в изнасиловании и убийстве

38-летний мужчина изнасиловал и убил 9-летнюю девочку в Белорецке.

По предварительным данным, он почти месяц держал тело девочки на садовом участке по улице Фурманова в Белорецке. Сам с супругой он проживал в квартире. Как сообщается, его жена ничего не знала.

- Не знаю, как он привёз её. Может, ночью. Шприцы в погребе нашли, он обезболивал её. Говорили, что она была жива три дня. Про них ничего не говорят, тихо себя вели, никаких гулянок у них не было. Мой муж заметил, что он с собой пакет нёс и там бутылка водки была. Он хотел это закончить самоубийством. Он и бензин пил, два раза с петли снимали. Сейчас в больнице. У меня трое детей, я боюсь их отпускать, - сказала журналистам телеканала БСТ местная жительница Олеся Симонова.