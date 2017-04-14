Следком Башкирии установил предварительную причину смерти Яны Перчаткиной

Башкирский следком озвучил предварительную причину версии 9-летней Яны Перчаткиной. Установлено, что у девочки имеется открытая черепно-мозговая травма, однако получена она была не в результате ДТП.

Как следует из сообщения следкома, в ходе расследования уголовного дела была назначена судебно-медицинская экспертиза.

- Предварительно установлено, что у девочки имеется открытая черепно-мозговая травма, - сообщили в пресс-службе следственного комитета. - Характер причиненных телесных повреждений исключает их получение в результате дорожно-транспортного происшествия. В настоящее время продолжают проводиться следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, тело девочки, пропавшей в Белорецке 3 мая, нашли в одном из домов города на ул. Фурманова. По подозрению в убийстве задержан 38-летний безработный мужчина из Белорецкого района.

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