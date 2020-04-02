Житель Башкирии получил ножевое ранение от своего приятеля

По данным Росгвардии, нападение произошло на улице Ленина в Ишимбае. В тот день к сотрудникам обратился местный житель, который сообщил, что одному из его знакомых требуется медицинская помощь.

Очевидец произошедшего рассказал, что между его приятелями произошла ссора, которая и закончилась тем, что один из них схватил кухонный нож и ударил им своего оппонента.