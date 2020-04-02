Житель Башкирии получил ножевое ранение от своего приятеля
2 апреля, 18:56ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Нападение произошло вчера, 1 апреля, в Ишимбае.
По данным Росгвардии, нападение произошло на улице Ленина в Ишимбае. В тот день к сотрудникам обратился местный житель, который сообщил, что одному из его знакомых требуется медицинская помощь.
Очевидец произошедшего рассказал, что между его приятелями произошла ссора, которая и закончилась тем, что один из них схватил кухонный нож и ударил им своего оппонента.
Нападавшего задержали на пороге квартиры, 33-летний ранее судимый уфимец был пьян, его задержали, а раненому вызвали медицинскую помощь.
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