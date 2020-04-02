В единственном за сутки ДТП в ХМАО снегоход врезался в автомобиль
2 апреля, 15:59ПроисшествияФото: flickr.com
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В воскресенье, 29 марта, в ХМАО произошло всего одно ДТП: снегоход врезался в припаркованный на обочине автомобиль.
Авария случилась в поселке Сытомино Сургутского района, сообщает muksun.fm.
Отмечается, что снегоход «Ямаха» двигался по улице Советской. В какой-то момент транспортное средство врезалось в припаркованный у обочины автомобиль «Лада» 14-й модели.
В результате ДТП 39-летний водитель снегохода был травмирован.
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