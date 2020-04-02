Следком передал дело об убийстве менеджера УМПО в суд
В следствии посчитали, что собраны достаточные доказательства для суда.
Представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что дело об убийстве заместителя коммерческого директора Уфимского моторостроительного производственного объединения Юрия Яшина передано в суд.
В следствии сообщили, что по их данным, в Уфе 20 июля 2018 года неизвестные проникли на подземную парковку и напали на потерпевшего. У мужчины забрали документы и телефон, которые могли скомпрометировать заказчика убийства. Заказчику преступления и четверым исполнителям предъявили обвинения в разбое и убийстве, совершенном по найму, организованной группой.
Напомним, убийство Юрия Яшина было совершено 19 июля 2018 года. Неизвестные на него напали на парковке собственного дома и избили арматурой и битой. После тело ведущего менеджера погрузили в машину и перевезли на берег Белой, где задушили и выбросили.
По подозрению в организации этого нападения на основании свидетельских показаний Федора Токарева был задержан Сергей Евстафьев. Свою вину он не признает. Дело было направлено в центральный аппарат СКР в результате волокиты и недоработок в расследовании.