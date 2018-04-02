В Уфе загорелся автобус с пассажирами во время движения

Маршрутка №266 загорелась, двигаясь по улице. В момент возгорания в салоне находились пассажиры. К счастью, водитель “ПАЗа” оказался внимательным, он остановил транспортное средство, высадил людей и начал тушить огонь. Другие водители, заметившие это, помогли ему.