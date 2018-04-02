В Уфе загорелся автобус с пассажирами во время движения

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Нештатная ситуация произошла на улице 50 лет СССР.
Маршрутка №266 загорелась, двигаясь по улице. В момент возгорания в салоне находились пассажиры. К счастью, водитель “ПАЗа” оказался внимательным, он остановил транспортное средство, высадил людей и начал тушить огонь. Другие водители, заметившие это, помогли ему.
Видео
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Видео момента появилось в социальных сетях - в группе "БашДТП".
Известно, что никто из пассажиров не пострадал. На данный момент выясняется, по какой причине произошло возгорание маршрутки.
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