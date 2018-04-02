В Уфе 80-летние женщины сумели отбиться от родственника-грабителя
Сегодня, 09:31ПроисшествияРустэм Башкирцев
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На 37-летнего мужчину возбуждено уголовное дело.
31 марта 81-летняя бабушка пришла в гости к своей 88-летней подруге, когда 37-летний внук последней попытался отобрать ее сумку с деньгами, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Бабушки вдвоем смогли дать отпор грабителю. Как сказала пожилая женщина, ее 37-летний внук давно нигде не работает и периодически имеет проблемы с законом.
По факту ограбления возбуждено уголовное дело.
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