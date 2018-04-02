В Башкирии мать без родительских прав обманула пенсионный фонд
С женщины взыскали 350 тысяч рублей материнского капитала.
С жительницы Гафурийского района взыскали сумму средств материнского капитала, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.
Суд установил, что женщина купила квартиру, используя заемные средства и в 2009 году в связи с рождением пятого ребенка обратилась в пенсионный фонд, чтобы ей разрешили использовать материнский капитал для оплаты основного долга и процентов по кредиту. В ноябре 2010 года заявление было удовлетворено и деньги на погашение кредита, который брался на приобретение жилья, перечислили. В июне 2011 года деньги перечислили в банк.
Еще в апреле 2010 года ответчицу лишили родительских прав в отношении пятерых несовершеннолетних детей. Об этом ответчица в Пенсионный фонд не сообщила.
С женщины взыскали 350 тысяч рублей материнского капитала и расходы по уплате госпошлины.