В Башкирии мать без родительских прав обманула пенсионный фонд

Суд установил, что женщина купила квартиру, используя заемные средства и в 2009 году в связи с рождением пятого ребенка обратилась в пенсионный фонд, чтобы ей разрешили использовать материнский капитал для оплаты основного долга и процентов по кредиту. В ноябре 2010 года заявление было удовлетворено и деньги на погашение кредита, который брался на приобретение жилья, перечислили. В июне 2011 года деньги перечислили в банк.