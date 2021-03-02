Начальник отряда уфимской колонии № 13 осуждён за попытку сбыта наркотиков

Следствием установлено, что подсудимый приобрел амфетамин, героин, каннабис, гашиш и гашишное масло, которые планировал сбыть осужденным в исправительной колонии № 13, расположенной в Уфе, где он работал. Во время попытки пронести наркотические средства на территорию исправительного учреждения он был задержан. Подсудимый не признал вину. Суд приговорил его к 8 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности в системе исполнения наказаний в течение 5 лет.