Начальник отряда уфимской колонии № 13 осуждён за попытку сбыта наркотиков

Начальник отряда уфимской колонии № 13 осуждён за попытку сбыта наркотиков

Сегодня, 19:33ПроисшествияРоман ЯкимчукФото: Photobank Ura Media / 1MediaInvest
Суд вынес приговор бывшему начальнику отряда исправительной колонии № 13, который пытался сбывать наркотики осуждённым, сообщает пресс-служба Следкома по Башкирии.

Следствием установлено, что подсудимый приобрел амфетамин, героин, каннабис, гашиш и гашишное масло, которые планировал сбыть осужденным в исправительной колонии № 13, расположенной в Уфе, где он работал. Во время попытки пронести наркотические средства на территорию исправительного учреждения он был задержан. Подсудимый не признал вину. Суд приговорил его к 8 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности в системе исполнения наказаний в течение 5 лет.

В адрес исправительного учреждения выдано предписание о необходимости усилить контроль за соблюдением законодательства сотрудниками.

Материалы по теме:
наркотикисудследком
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы