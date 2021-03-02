В Санкт-Петербурге в попавшем в ДТП полицейском автомобиле пострадало пять человек

В Санкт-Петербурге в попавшем в ДТП полицейском автомобиле пострадало пять человек

Сегодня, 17:22ПроисшествияФото: pixabay.com
В Северной столице идет проверка по факту ДТП с полицейским автомобилем, в котором пострадало пять человек.

Как сообщает iz.ru со ссылкой на информацию пресс-службы ГУ МВД по региону, инцидент произошел вечером в понедельник.

На Морской набережной KIA под управлением автоледи не уступил дорогу полицейскому Ford и въехал в него. В автомобиле правоохранителей ехало трое полицейских, которые еще двоих людей перевозили из одного отдела полиции в другой.

При столкновении находившиеся в полицейском автомобиле получили травмы. Они госпитализированы в медучреждение.

Сейчас устанавливаются обстоятельства аварии.

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