В Санкт-Петербурге в попавшем в ДТП полицейском автомобиле пострадало пять человек

Как сообщает iz.ru со ссылкой на информацию пресс-службы ГУ МВД по региону, инцидент произошел вечером в понедельник.
На Морской набережной KIA под управлением автоледи не уступил дорогу полицейскому Ford и въехал в него. В автомобиле правоохранителей ехало трое полицейских, которые еще двоих людей перевозили из одного отдела полиции в другой.
При столкновении находившиеся в полицейском автомобиле получили травмы. Они госпитализированы в медучреждение.
Сейчас устанавливаются обстоятельства аварии.