В Санкт-Петербурге в попавшем в ДТП полицейском автомобиле пострадало пять человек

В Северной столице идет проверка по факту ДТП с полицейским автомобилем, в котором пострадало пять человек.

Как сообщает iz.ru со ссылкой на информацию пресс-службы ГУ МВД по региону, инцидент произошел вечером в понедельник. На Морской набережной KIA под управлением автоледи не уступил дорогу полицейскому Ford и въехал в него. В автомобиле правоохранителей ехало трое полицейских, которые еще двоих людей перевозили из одного отдела полиции в другой. При столкновении находившиеся в полицейском автомобиле получили травмы. Они госпитализированы в медучреждение. Сейчас устанавливаются обстоятельства аварии.

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