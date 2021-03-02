В Башкирии лишенный прав водитель ВАЗ-2115 насмерть сбил 35-летнего мужчину

В Башкирии лишенный прав водитель ВАЗ-2115 насмерть сбил 35-летнего мужчину

Сегодня, 11:19ПроисшествияАнна КононоваФото: Динар Гильмутдинов / facebook
Накануне, 1 марта, в десять вечера в Уфимском районе Башкирии произошла авария с погибшим. Об этом рассказал глава республиканского ГИБДД Динар Гильмутдинов.

ДТП случилось на 1460 километре федеральной трассы М-5 «Урал» 32-летний местный житель, управляя ВАЗ-2115, сбил 35-летнего водителя спецтехники на базе автомобиля «Volvo», чистившего пескоразбрасыватель. Мужчина скончался на месте аварии, а водитель авто был доставлен в больницу.

Как сообщает Гильмутдинов, последний был лишен водительских прав месяц назад за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Начато разбирательство.

Всего 1 марта было зарегистрировано восемь автоаварий, в которых погибли два человека и девять получили травмы. Кроме того, выявлено более 2300 нарушений ПДД, задержаны 23 нетрезвых водителя.

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