В Башкирии лишенный прав водитель ВАЗ-2115 насмерть сбил 35-летнего мужчину

ДТП случилось на 1460 километре федеральной трассы М-5 «Урал» 32-летний местный житель, управляя ВАЗ-2115, сбил 35-летнего водителя спецтехники на базе автомобиля «Volvo», чистившего пескоразбрасыватель. Мужчина скончался на месте аварии, а водитель авто был доставлен в больницу.
Как сообщает Гильмутдинов, последний был лишен водительских прав месяц назад за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Начато разбирательство.
Всего 1 марта было зарегистрировано восемь автоаварий, в которых погибли два человека и девять получили травмы. Кроме того, выявлено более 2300 нарушений ПДД, задержаны 23 нетрезвых водителя.