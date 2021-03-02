Экс-замглавы управления Минобороны получил тюремный срок и штраф за мошенничество

Бывший заместитель главы департамента Министерства обороны по конкурентным процедурам Александр Борувков проведет в заключении 6,5 лет. Он обвиняется в мошеннических действиях с госконтрактами на сумму 650 миллионов рублей и взятку в размере 368 миллионов рублей.

Как пишет RT со ссылкой пресс-службу СК РФ, приговор был оглашен в Хамовническом районном суде столицы. Осужденный будет отправлен в колонию строгого режима. Помимо этого, на него налагается штраф суммой в 368 миллионов рублей. Также по решению суда ему предстоит выплатить свыше 650 миллионов рублей.

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