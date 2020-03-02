В Башкирии в квартире нашли полуразложившиеся тела отца и сына
2 марта, 14:24ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Мужчин нашли на улице Островского в Салавате в конце февраля.
В следственном комитете сообщили, что погибшие пролежали после гибели около двух недель, о чем говорят гнилостные повреждения тел. Отец 68 лет и его 40-летний сын обнаружены мертвыми были 27 февраля, сообщает ГорОбзор.ру.
Предварительно, по данным издания, причиной смерти стало злоупотребление алкогольными напитками, рядом с телами погибших обнаружили множество пустых бутылок, в которых ранее было характерное содержимое.
Уголовное дело по факту нахождения погибших пока что заведено не было, следователи проводят доследственную проверку.
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