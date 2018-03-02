В Уфе пойдет под суд мужчина, стрелявший в пенсионера на кладбище

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Гафурийского района, который обвиняется в совершении разбоя, похищении человека и покушении на убийство.

Напомним, инцидент произошел в октябре 2017 года. Уроженец Гафурийского района, по предварительному сговору, вместе с приятелем решил отобрать 30 млн рублей у уфимца, который по неосторожности проговорился о наличии у него такой крупной суммы денег.

Чтобы запугать свою жертву, преступники погрузили его в багажник автомобиля и при этом выстрелили ему из пневматического пистолета в грудь, ногу и голову. А затем выезли его на Северное кладбище и стали избивать там, требуя отдать деньги.

Пенсионер денег не выдал, но добычей разбойников стали его мобильный телефон и 10 тысяч рублей. Затем пенсионера пристегнули наручниками к ограде могилы, подожгли автомобиль и уехали.

Мужчины были задержаны за нападение на пенсионера чуть позже.