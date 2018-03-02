В Уфе двоих мужчин осудили за организацию проституции

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Мужчины вовлекли в незаконную деятельность 13 девушек.
По статьям «Вовлечение в занятие проституцией, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Организация занятия проституцией» осуждены 34-летний и 35-летний уфимцы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировского района Уфы.
В 2015-2017 годах мужчины организовали незаконную деятельность по оказанию интимных услуг, «взяв на работу» не менее 13 девушек. Работницам обещали охрану и высокий заработок в притонах, которые были организованы в двух съемных квартирах и подвальном помещении. Также были созданы несколько сайтов с рекламой.
Фигурантам уголовного дела за занятие проституцией назначили от 3,5 до 3 лет лишения свободы и штраф по 50 тысяч рублей с каждого.
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