В Уфе двоих мужчин осудили за организацию проституции

По статьям «Вовлечение в занятие проституцией, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Организация занятия проституцией» осуждены 34-летний и 35-летний уфимцы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировского района Уфы.

В 2015-2017 годах мужчины организовали незаконную деятельность по оказанию интимных услуг, «взяв на работу» не менее 13 девушек. Работницам обещали охрану и высокий заработок в притонах, которые были организованы в двух съемных квартирах и подвальном помещении. Также были созданы несколько сайтов с рекламой.