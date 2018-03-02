В Башкирии сотрудников ГИБДД осудили за выдачу липовых водительских прав

48-летний начальник ГИБДД по Абзелиловскому району и 32-летний бывший старший госинспектор ГИБДД регистрационно-экзаменационной группы МВД по Абзелиловскому району признаны виновными по статьям «Служебный подлог» и «Злоупотребление должностными полномочиями», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

В 2016 году к инспектору за содействием в получении водительских права без обучения и сдачи экзаменов обратился знакомый. Тот к своему начальнику, после чего обвиняемые внесли ложные сведения в экзаменационный лист и протоколы приема квалификационного экзамена о сдаче экзамена без присутствия водителя.

Сотрудников ГИБДД уволили. Вину в совершении преступления они не признали.