В Башкирии с начала этого года уже 7 детей покончили жизнь самоубийством

- Наибольшее количество суицидов в прошлом году было зафиксировано в июле и декабре прошлого года - по 5 фактов. Однако такая статистика не является закономерностью. Если в январе прошлого года не зарегистрировано ни одного случая суицидов, то за аналогичный период этого года уже 7 подростков самостоятельно ушли из жизни, - сказала Инна Рудавка.