В Башкирии с начала этого года уже 7 детей покончили жизнь самоубийством
Сегодня, 12:48ПроисшествияОльга Корзик
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Об этом на круглом столе "Защита семьи и детства как приоритеты государства и общества " заявила представитель прокуратуры Башкирии Инна Рудавка.
- Наибольшее количество суицидов в прошлом году было зафиксировано в июле и декабре прошлого года - по 5 фактов. Однако такая статистика не является закономерностью. Если в январе прошлого года не зарегистрировано ни одного случая суицидов, то за аналогичный период этого года уже 7 подростков самостоятельно ушли из жизни, - сказала Инна Рудавка.
Напомним, по данным Росстата, в 2017 году в Башкирии покончили с собой 524 человека. По данным детского омбудсмена РФ Анны Кузнецовой, за последний год количество самоубийств среди подростков выросло почти на 60 процентов, и этот печальный факт она связывает именно с «группами смерти».
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