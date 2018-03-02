В Башкирии два жителя Татарии незаконно выкачали нефть на 700 тысяч рублей

На территории Ермекеевского района задержаны подозреваемые в незаконной врезке в нефтепровод, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Двое жителей Татарстана оборудовали незаконную врезку в нефтепродуктопровод. Их задержала полиция с поличным во время перекачки нефти. В цистерне грузовика находилось 40 кубометров углеводородного сырья. Также на месте нашли тягач с пустой емкостью. Сумма ущерба оценивается примерно в 700 тысяч рублей.