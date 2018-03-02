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В Башкирии два жителя Татарии незаконно выкачали нефть на 700 тысяч рублей
Сюжеты:
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В Башкирии два жителя Татарии незаконно выкачали нефть на 700 тысяч рублей

Сегодня, 12:50Происшествия
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