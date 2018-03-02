В Башкирии два жителя Татарии незаконно выкачали нефть на 700 тысяч рублей
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Злоумышленники были пойманы с поличным.
На территории Ермекеевского района задержаны подозреваемые в незаконной врезке в нефтепровод, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Двое жителей Татарстана оборудовали незаконную врезку в нефтепродуктопровод. Их задержала полиция с поличным во время перекачки нефти. В цистерне грузовика находилось 40 кубометров углеводородного сырья. Также на месте нашли тягач с пустой емкостью. Сумма ущерба оценивается примерно в 700 тысяч рублей.
Изъято оборудование по откачке нефти и фиктивные документы для перевозки похищенного. Возбуждено уголовное дело.
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