Всех участников драки в отделе полиции в Петербурге уволят из органов

Всех участников драки в отделе полиции в Петербурге уволят из органов
Всех участников драки в отделе полиции в Петербурге уволят из органов
Сегодня, 21:49ПроисшествияФото: pxhere.com
ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщило, что все участники драки в дежурной части отдела полиции Василеостровского района Петербурга будут уволены из органов внутренних дел.

Драка произошла между инспекторами ДПС и сотрудницей уголовного розыска. Один из участников инцидента задержан, пишет издание RT.

«В результате проверки, в том числе изучения видеозаписи, установлено, что действия всех троих полицейских несовместимы со званием сотрудника органов внутренних дел. Принято решение об увольнении указанных сотрудников из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям», — сообщили в ведомстве.

На видеозаписи, опубликованной в интернете, участники конфликта сначала спорят. Сотрудники ДПС не пускают девушку внутрь ОВД, объясняя это наличием у нее оружия. Она отталкивает сотрудника ДПС, после чего её скручивают под громкие крики.

По сведениям Следственного комитета, девушка-оперативник получила закрытый перелом левого плеча.

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