В Приморье на затонувшем судне погиб человек

В Приморье на затонувшем судне погиб человек
В Приморье на затонувшем судне погиб человек
Вчера, 22:35ПроисшествияФото: pxhere.com
В Приморском крае полицейские возбудили уголовное дело после гибели старшего механика на утонувшем в местном порту Зарубино судне «Акванавт».

Сейчас специалисты пытаются поднять корабль со дна. Об этом информирует iz.ru.

На месте событий работают эксперты-криминалисты. Они выясняют причины случившегося.

Отметим, что краболовное судно «Акванавт» ушло на дно у причала «Зарубинской базы флота» в Приморье. Все произошло во время разгрузки. Корабль только что вернулся с рейсового задания. Судно утонуло всего за несколько минут.

По словам директора приморского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» Ивана Агаревского, жертвой кораблекрушения стал старший механик. Его труп уже подняли на поверхность. Капитана судна госпитализировали с переохлаждением.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ведется следствие.

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