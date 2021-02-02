В Башкирии пенсионер выстрелил в голову 80-летней соседки из пневматики

Пенсионерка утверждает, что около дома в нее три раза выстрелил сосед. Женщина не получила серьезных повреждений, однако решила обратиться в полицию. Сотрудники задержали 64-летнего жителя города, который во всем сознался. У него изъяли пневматическое оружие.