В Башкирии пенсионер выстрелил в голову 80-летней соседки из пневматики

В Башкирии пенсионер выстрелил в голову 80-летней соседки из пневматики

Вчера, 14:57ПроисшествияАнна КононоваPhoto: скриншот видео МВД Башкирии
Инцидент произошел в Белебее, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. В 80-летнюю горожанку попала пуля из пневматического пистолета. 64-летнего подозреваемого доставили в отдел полиции.

Пенсионерка утверждает, что около дома в нее три раза выстрелил сосед. Женщина не получила серьезных повреждений, однако решила обратиться в полицию. Сотрудники задержали 64-летнего жителя города, который во всем сознался. У него изъяли пневматическое оружие.

По предварительной версии, причиной произошедшего стал давний конфликт между соседями. Мужчина увидев на улице пенсионерку, достал пневматический пистолет и выстрелил, чтобы напугать пожилую женщину и одна из пуль задела её голову.

В настоящее время дело рассматриваются дознаватели. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

уголовное деломвдБашкирия
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