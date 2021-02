В Башкирии пенсионер выстрелил в голову 80-летней соседки из пневматики

Инцидент произошел в Белебее, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. В 80-летнюю горожанку попала пуля из пневматического пистолета. 64-летнего подозреваемого доставили в отдел полиции.

Пенсионерка утверждает, что около дома в нее три раза выстрелил сосед. Женщина не получила серьезных повреждений, однако решила обратиться в полицию. Сотрудники задержали 64-летнего жителя города, который во всем сознался. У него изъяли пневматическое оружие. По предварительной версии, причиной произошедшего стал давний конфликт между соседями. Мужчина увидев на улице пенсионерку, достал пневматический пистолет и выстрелил, чтобы напугать пожилую женщину и одна из пуль задела её голову. В настоящее время дело рассматриваются дознаватели. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter