В Уфе за взятку в 500 тысяч задержан высокопоставленный сотрудник БашГУ

Мужчина требовал деньги за «общее покровительство».

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника финансово-экономического управления Башкирского государственного университета (БашГУ).

Как стало известно, 44-летний Эдуард Анваров неоднократно получал деньги от своего заместителя. Следователям стало известно о взятках, после того, как к ним обратилась сама заместитель уставшая платить руководителю.

- По версии следствия, с сентября 2015 по март 2017 года получил от своего заместителя незаконное денежное вознаграждение в сумме свыше 500 тысяч рублей за общее покровительство по службе. Поборов страх перед непосредственным руководителем, заместитель начальника обратилась с заявлением в правоохранительные органы, - рассказали в пресс-службе следственного комитета.

Сейчас следователи собирают доказательную базу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.