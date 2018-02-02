В Уфе после смертельного ДТП поймали водителя автобуса с липовыми правами
Сегодня, 11:02ПроисшествияКонстантин КлимовФото: пресс-служба ГИБДД РБ
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В аварии погибла пожилая женщина.
Минувшей ночью на улице Интернациональная в Уфе произошёл наезд на пожилую женщину, при этом пострадавшая оказалась под колёсами двух автомобилей. Первой женщину сбила 28-летняя жительница посёлка Иглино, затем водитель маршрутного такси, от полученных травм пострадавшая скончалась.
В ходе оформления 32-летний водитель маршрутки, передал сотрудникам ДПС водительское удостоверение с признаками подделки, при этом в документе была указана ненастоящая фамилия. Как сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД по данному факту начата проверка, также в ведомстве уточнили, что на момент наезда пассажиров в автобусе не было.
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