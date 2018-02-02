В Уфе после смертельного ДТП поймали водителя автобуса с липовыми правами

Минувшей ночью на улице Интернациональная в Уфе произошёл наезд на пожилую женщину, при этом пострадавшая оказалась под колёсами двух автомобилей. Первой женщину сбила 28-летняя жительница посёлка Иглино, затем водитель маршрутного такси, от полученных травм пострадавшая скончалась.

В ходе оформления 32-летний водитель маршрутки, передал сотрудникам ДПС водительское удостоверение с признаками подделки, при этом в документе была указана ненастоящая фамилия. Как сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД по данному факту начата проверка, также в ведомстве уточнили, что на момент наезда пассажиров в автобусе не было.