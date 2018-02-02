В Башкирии задержан директор завода, 17 месяцев не плативший зарплаты

В башкирском Стерлитамаке задержан директор завода по производству композитных труб. Уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины было возбуждено после того, как во время выездного приёма граждан несколько человек пожаловались на невыплату заработной платы. Тогда исполняющий обязанности руководителя ведомства в Башкирии Юрий Русанов, дал распоряжение провести по данному факту проверку. В ходе нее выяснилось, что предприятие не платит десяти рабочим зарплату с августа 2016 года, а общий долг составил 2,35 млн рублей.