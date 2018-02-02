В Башкирии задержан директор завода, 17 месяцев не плативший зарплаты
В башкирском Стерлитамаке задержан директор завода по производству композитных труб. Уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины было возбуждено после того, как во время выездного приёма граждан несколько человек пожаловались на невыплату заработной платы. Тогда исполняющий обязанности руководителя ведомства в Башкирии Юрий Русанов, дал распоряжение провести по данному факту проверку. В ходе нее выяснилось, что предприятие не платит десяти рабочим зарплату с августа 2016 года, а общий долг составил 2,35 млн рублей.
Сейчас подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения. В случае если следователям удастся собрать необходимые доказательства, то директору предприятия грозит до одного года лишения свободы.
- Следственное управление по Республике Башкортостан будет и впредь занимать наступательную позицию по отношению к злостным неплательщикам заработной платы и принимать всесторонние меры для ликвидации задолженности, - сообщили в пресс-службе башкирского управления следственного комитета.
Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан".