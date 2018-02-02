В Башкирии осудят женщину, зарезавшую мужа из-за постоянных избиений
Расследование дела об убийстве домашнего тирана жительницей Башкирии завершено, сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета.
Как рассказали в ведомстве, в ночь с 21 на 22 октября прошлого года, семейная пара возвращалась с банкета по случаю празднования дня рождения одного из родственников. По дороге супруги поссорились, и мужчина несколько раз ударил жену. Та вышла из автомобиля и продолжила путь пешком, супруг пошёл вслед за ней и продолжил оскорблять и унижать женщину.
- Действуя в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, возникшего на фоне длительной психотравмирующей ситуации, вызванной систематическим противоправным и аморальным поведением ее супруга, находясь дома, 47-летняя женщина взяла нож и несколько раз ударила его. От полученных повреждений 48-летний потерпевший скончался на месте, - рассказала официальный представитель следственного комитета Светлана Абрамова. - Установлено, что женщина совершила преступление в состоянии аффекта.
Следователи квалифицировали произошедшее как убийство в состоянии аффекта, сейчас уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
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