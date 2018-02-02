В Башкирии осудят женщину, зарезавшую мужа из-за постоянных избиений

Как рассказали в ведомстве, в ночь с 21 на 22 октября прошлого года, семейная пара возвращалась с банкета по случаю празднования дня рождения одного из родственников. По дороге супруги поссорились, и мужчина несколько раз ударил жену. Та вышла из автомобиля и продолжила путь пешком, супруг пошёл вслед за ней и продолжил оскорблять и унижать женщину.