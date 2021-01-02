В Туймазах очевидцы обнаружили раненную ножом девушку в первый день Нового года

В Туймазах очевидцы обнаружили раненную ножом девушку в первый день Нового года

Вчера, 12:32ПроисшествияВалерия ПанаеваPhoto: vk.com
Информация о происшествии появилась в соцсетях, очевидец рассказала подробности.

Днем 1 января жители Туймазов увидели возле магазина по улице Чехова окровавленную девушку. Очевидец в соцсетях сообщил, что истекающую кровью девушку окружали незнакомые люди, а ранение ей нанес якобы ее знакомый. По словам очевидца, сам конфликт с ножом произошел в другом месте, раненая девушка смогла самостоятельно дойти до магазина и попросить о помощи.

По данным «Вестей», ссылающихся на собственный источник в правоохранительных органах, у потерпевшей произошел семейный конфликт, в ходе которого родственник сожителя ударил девушку ножом в бок. Очевидцы вызвали скорую и полицию. В случившемся подозревают 45-летнего мужчину. Его, по данным «Вестей», уже задержали.

Оперативный комментарий от правоохранительных органов Mkset получить не удалось.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы