В Туймазах очевидцы обнаружили раненную ножом девушку в первый день Нового года

Днем 1 января жители Туймазов увидели возле магазина по улице Чехова окровавленную девушку. Очевидец в соцсетях сообщил, что истекающую кровью девушку окружали незнакомые люди, а ранение ей нанес якобы ее знакомый. По словам очевидца, сам конфликт с ножом произошел в другом месте, раненая девушка смогла самостоятельно дойти до магазина и попросить о помощи.