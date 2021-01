В Туймазах очевидцы обнаружили раненную ножом девушку в первый день Нового года

Информация о происшествии появилась в соцсетях, очевидец рассказала подробности.

Днем 1 января жители Туймазов увидели возле магазина по улице Чехова окровавленную девушку. Очевидец в соцсетях сообщил, что истекающую кровью девушку окружали незнакомые люди, а ранение ей нанес якобы ее знакомый. По словам очевидца, сам конфликт с ножом произошел в другом месте, раненая девушка смогла самостоятельно дойти до магазина и попросить о помощи. По данным «Вестей», ссылающихся на собственный источник в правоохранительных органах, у потерпевшей произошел семейный конфликт, в ходе которого родственник сожителя ударил девушку ножом в бок. Очевидцы вызвали скорую и полицию. В случившемся подозревают 45-летнего мужчину. Его, по данным «Вестей», уже задержали. Оперативный комментарий от правоохранительных органов Mkset получить не удалось.

