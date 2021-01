Трое детей пострадали при катании с горок в Башкирии

О случившемся сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

По данным ведомства, 1 января на номер 112 поступило несколько обращений о том, что дети получили травмы во время катаний с горки. Так, в селе Мурсалимкино Салаватского района пострадала девятилетняя девочка, в Уфе травму получил трехлетний мальчик, в селе Канлы-Туркеево Буздякского района пострадала шестилетняя девочка. В Госкомитете Башкирии по ЧС призвали родителей не идти на переполненную людьми горку с крутыми скатами и трамплинами, а также не отпускать ребенка кататься одного без присмотра взрослых. - Малыш не сможет вовремя отреагировать на экстренную ситуацию, резко затормозить или увернуться от попавшейся на пути преграды. Родители должны помнить, что ледяные горки – самые опасные и непредсказуемые. Внимательно следите за передвижениями ребенка, - призвали специалисты комитета.

