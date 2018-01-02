В Башкирии завтра, 3 января, возможны перебои электроснабжения
Сегодня, 19:59ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: npo-diar.ru
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Как следует из сообщения МЧС в Башкирии завтра, 3 января сохранятся гололед и изморозь, возможны перебои в электроснабжении в связи с изношенностью линий электропередач.
- В связи с изношенностью электросетей на большей части подотчетной территории республики существует вероятность возникновения нарушения электроснабжения, связанной с обрывом (повреждением) ЛЭП и линий связи, - говорится в сообщении МЧС.
Ночью местами слабый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -7,-12°, по востоку -15,-20°, днем -4,-9°, по востоку до -14°. На автодорогах ночью и утром местами дымка с видимостью 1-2 км.
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