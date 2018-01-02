В Башкирии завтра, 3 января, возможны перебои электроснабжения

Как следует из сообщения МЧС в Башкирии завтра, 3 января сохранятся гололед и изморозь, возможны перебои в электроснабжении в связи с изношенностью линий электропередач.

- В связи с изношенностью электросетей на большей части подотчетной территории республики существует вероятность возникновения нарушения электроснабжения, связанной с обрывом (повреждением) ЛЭП и линий связи, - говорится в сообщении МЧС.