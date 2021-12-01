Двое детей пострадали в результате пожара в Башкирии

Двое детей пострадали в результате пожара в Башкирии
Двое детей пострадали в результате пожара в Башкирии
Сегодня, 08:15ПроисшествияАнастасия ДенисенкоФото: 1mediainvest.ru
Дети 8 и 10 лет в ночь на 1 декабря отравились продуктами горения в результате пожара в деревне Имангулово. Их состояние оценивается как стабильное.

В Башкирии в деревне Имангулово Учалинского района в результате пожара пострадали двое детей 8 и 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

Информация в ведомство поступила ночью, 1 декабря. Пожар произошел в жилом доме, в результате было повреждено имущество жильцов в прихожей размером 8 на 13 квадратных метров, потолки и стены.

Сообщается, что погибших нет, но пострадали дети. Их доставили в центральную больницу Учалинского районе, состояние оценивается как стабильное. Диагноз, который поставили врачи - отравление продуктами горения.

В доме в момент пожара также был их отец, все вышли самостоятельно до приезда пожарной службы.

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